Про це повідомляє Le Figaro.

Таку заяву бразильський лідер зробив 6 квітня. На його думку, президент України Володимир Зеленський “не може хотіти всього”, і оскільки “світ потребує спокою”, потрібно віддати Крим Росії і припинити повномасштабну війну.

“Президент Росії Володимир Путін не може захопити територію України. Можливо, поговоримо про Крим. Але про те, що він зробив ще одне вторгнення, він повинен подумати. Зеленський теж не може хотіли всього. Світ потребує спокою… Ми повинні знайти рішення”, – сказав він.

У виданні нагадали, що наприкінці січня президент Бразилії сформулював проєкт з “нечіткими кроками” щодо посередництва групи країн задля припинення російсько-української війни.

Наступного тижня Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснить візит до Китаю, де представить цей проєкт китайському колезі Сі Цзіньпіню.

Він додав, що впевнений в успіху своєї пропозиції щодо припинення російсько-української війни та сподівається, що група країн-посередників буде створена після його повернення з Китаю.

Також у виданні додали, що головний радник бразильського президента з міжнародних справ Селсо Аморім наприкінці березня зустрівся в Москві з Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вже 17 квітня Лавров здійснить візит до Бразилії.