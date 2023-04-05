У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

Розвідники подякували жителям Криму за співпрацю та наближення поразки російських окупантів.

Відтак у ГУР попросили й надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, зокрема:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка наближають нашу Перемогу!” – пишуть ц ГУР.