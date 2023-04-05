Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.
Розвідники подякували жителям Криму за співпрацю та наближення поразки російських окупантів.
Відтак у ГУР попросили й надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, зокрема:
- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка наближають нашу Перемогу!” – пишуть ц ГУР.
- Кабінет міністрів затвердив зміни до плану заходів із реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.
- Оскільки українські лідери пообіцяли повернути всю свою територію, окуповану Росією, Москва підготувала оборону. Очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала в 2014 році.
- На території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.