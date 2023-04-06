5 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що тимчасово анексований Росією Крим є "вирішальною територією" для контрнаступу українських військ.

Про це генерал зазначив у коментарі Deutsche Welle.

Годжес наголосив, “якщо звільнити Крим — це змінить усе”. На його думку, майбутню операцію українських сил буде націлено на звільнення півострова і — пізніше — Донбасу.

Навіть якщо “в радіусі 200 кілометрів від Бахмута”, за який йдуть запеклі бої, “вб’ють кожного російського солдата”, стратегічно це нічого не змінить, вважає екскомандувач військ США в Європі. Водночас “Генштаб ЗСУ побачив, що вони зуміли зупинити російські сили в Бахмуті, знекровити їх і змусити використати багато ресурсів без необхідності для України спрямовувати до Бахмуту свої бронетанкові сили”.

Годжес допустив “руйнівний ефект” контрнаступу ЗСУ для сил РФ.

Наразі Генштаб ЗСУ готується до контрнаступу та всіляко захищає інформацію про майбутню операцію. Успішність контрнаступу потенційно “може мати руйнівний ефект” на підрозділи армії РФ, – пояснив Годжес. Якщо ця атака почне набирати обертів і проб’є оборону Росії на десятки кілометрів, я думаю, що це матиме психологічний ефект на інші російські сили, а також на Кремль”.

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Крим був анексований Росією у березні 2014 року. Київ та союзники анексію української території не визнають. Країни Заходу запровадили санкції щодо Росії у зв’язку з цими подіями. Крим стратегічно важливий для Росії зокрема й через те, що Севастополь протягом кількох століть був базою Чорноморського флоту РФ.

Раніше колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес наголосив, якщо Україна не поверне Крим, її економіка залишатиметься вразливою. Росія може використовувати порти Криму, наприклад, для блокування української торгівлі або як плацдарм для майбутнього конфлікту.

Генерал закликав Сполучені Штати постачати ракети більшої дальності, щоб допомогти витіснити Росію, включно з армійською тактичною ракетною системою (ATACMS), яка може вражати цілі на відстані до 460 км, потенційно охоплюючи весь Крим.

Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Також стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.

У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.