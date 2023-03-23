Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.
Зазначається, що церемонію підписання законів провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі завершено.
“Це вони”, – коротко сказав Нііністе після підпису та пішов.
Саулі Нііністьо підписав документи після того, як минулої п’ятниці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.
Крім того, комітет із закордонних справ Туреччини обговорить членство Фінляндії в НАТО сьогодні, у четвер 23 березня.
За даними турецької газети Hürriyet, розгляд питання про членство Фінляндії в НАТО може бути перенесено на загальне засідання парламенту вже в п’ятницю або суботу.
- Туреччина зупинила переговори на початку 2023 року через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”.
- Після цього Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.
- 17 березня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава ратифікує протокол про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу окремо від Швеції.