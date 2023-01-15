Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що переживає через те, що президент РФ Володимир Путін хоче піти у війні до кінця, хоча не має шансів на перемогу. На його думку, такий варіант не викличе в Росії бажання помститися.

Про це повідомило Iltalehti.

Він охарактеризував поточну ситуацію між Росією та Україною як досить похмуру. За його словами, ситуація гірше, ніж він уявляв ще рік тому.

“Це не просто війна між солдатами. Це війна проти українського суспільства, інфраструктури та простих людей”, — наголосив Нііністьо. “Зараз ми маємо повномасштабну війну, і, можливо, найгірше те, що їй не видно кінця”.

Він нагадав так звані російські “референдуми” у вересні 2022 року. За його словами, вони викликали занепокоєння, оскільки президент РФ заявляв, що окуповані регіони “назавжди у складі Росії”.

“Я витлумачив це так, що він зробив ставку на війну. Він грає у покер і поставив на карту все”, — зазначив президент Фінляндії.

Глава країни високо оцінює рішучість українців, а дії Путіна в Україні порівнює з початком зимової війни Сталіна у Фінляндії. Він все ще переживає, що Путін піде до кінця, не маючи шансів на перемогу.

“Цим авторитарним лідерам важко зрозуміти, що люди у вільних демократичних країнах мають власні принципи і сильну волю”, — зауважив він.

На його думку, найкраще можливе остаточне вирішення війни для українців буде таким, аби у Росії не залишилося бажання реваншу.