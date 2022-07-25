Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Бородянка, Буча, Ірпінь – ці населені пункти також стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців. Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини РФ має знати весь світ.
Алехандро Джамматтеї з перших днів повномасштабної війни виступив на підтримку України. Також він першим серед лідерів країн Латинської Америки приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення.
У Київській ОВА подякували президенту Гватемали за увагу до області та наголосили, що офіційні візити міжнародних партнерів є важливою підтримкою також в інформаційній війні.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час своєї поїздки до Канади заявив, що дуже хоче відвідати Україну, аби спробувати покласти край п’ятимісячній війні, яку він неодноразово засуджував.
- Раніше Генеральний прокурор США Меррік Гарланд прибув до України, де зустрівся з Іриною Венедіктовою.
- Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.