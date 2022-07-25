Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї під час візиту в Україну відвідав раніше звільнені від російської окупації Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Бородянка, Буча, Ірпінь – ці населені пункти також стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців. Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини РФ має знати весь світ.

Алехандро Джамматтеї з перших днів повномасштабної війни виступив на підтримку України. Також він першим серед лідерів країн Латинської Америки приїхав до України після початку повномасштабного вторгнення.

У Київській ОВА подякували президенту Гватемали за увагу до області та наголосили, що офіційні візити міжнародних партнерів є важливою підтримкою також в інформаційній війні.