США вивчають питання можливості оголосити РФ спонсором тероризму

Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американськими законами.

Про це Бріджіт Брінк розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Вже зараз США використовують щодо РФ “всі доступні засоби”, зокрема багато з тих, які б застосовувалися щодо держави-спонсора тероризму.

“Це питання потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів… Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати РФ до відповідальності відповідно до нашого законодавства”, – зазначила Брінк.

Пані посол наголосила, що США запровадили “безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій”, і продовжуватимуть це робити надалі.

За даними Державного департаменту США, визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.

Деякі експерти наголошують, що такий крок щодо РФ посилить тиск на Кремль і зробить будь-які відносини з Росією практично неможливими.

Додамо, що США раніше внесли до списку країн-спонсорів тероризму 4 держави: Кубу, КНДР, Іран та Сирію.