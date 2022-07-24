США вивчають питання можливості оголосити РФ спонсором тероризму

Про це Бріджіт Брінк розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Вже зараз США використовують щодо РФ “всі доступні засоби”, зокрема багато з тих, які б застосовувалися щодо держави-спонсора тероризму.
“Це питання потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів… Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати РФ до відповідальності відповідно до нашого законодавства”, – зазначила Брінк.
Пані посол наголосила, що США запровадили “безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій”, і продовжуватимуть це робити надалі.
За даними Державного департаменту США, визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.
Деякі експерти наголошують, що такий крок щодо РФ посилить тиск на Кремль і зробить будь-які відносини з Росією практично неможливими.
Додамо, що США раніше внесли до списку країн-спонсорів тероризму 4 держави: Кубу, КНДР, Іран та Сирію.
- Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- 23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин підтримав резолюцію з закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Спікерка палати представників США назвала президента Росії Володимира Путіна боягузом. Вона впевнена – РФ повинна опинитись у списку держав-спонсорів тероризму.
- Також Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.