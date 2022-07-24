Папа Римський заявив про «велике бажання» відвідати Київ

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Я маю велике бажання поїхати до Києва”, – відповів Папа Римський на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну. Він виступав у папському літаку перед журналістами, які подорожували з ним із Риму до Канади.
Відомо, що секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер заявив, що Папа Римський Франциск може здійснити візит до України вже у серпні цього року.
Папа сьогодні відвідує Едмонтон, столицю провінції Канади – Альберти, де він хоче перепросити за роль Римо-Католицької Церкви в школах-інтернатах, де багато дітей корінного населення зазнали насильства.
Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну: минулого місяця він прямо звинуватив Москву у веденні “жорстокої та безглуздої агресивної війни”.
В інтерв’ю Reuters нещодавно понтифік сказав, що сподівається, що зможе поїхати до Москви та Києва незабаром після своєї поїздки до Канади.
- Нагадаємо, 2 липня Папа Римський Франциск заявив, що все ще має намір відвідати РФ та Україну, “щоб допомогти”.
- Також Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.
- Раніше Папа Римський Франциск розкритикував Росію за жорстокість її військових в Україні, однак зауважив, що війна “можливо спровокована”.