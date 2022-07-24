Папа Римський заявив про «велике бажання» відвідати Київ

Сьогодні Папа Римський Франциск під час своєї поїздки до Канади заявив, що дуже хоче відвідати Україну, аби спробувати покласти край п’ятимісячній війні, яку він неодноразово засуджував.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Я маю велике бажання поїхати до Києва”, – відповів Папа Римський на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну. Він виступав у папському літаку перед журналістами, які подорожували з ним із Риму до Канади.

Відомо, що секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер заявив, що Папа Римський Франциск може здійснити візит до України вже у серпні цього року.

Папа сьогодні відвідує Едмонтон, столицю провінції Канади – Альберти, де він хоче перепросити за роль Римо-Католицької Церкви в школах-інтернатах, де багато дітей корінного населення зазнали насильства.

Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну: минулого місяця він прямо звинуватив Москву у веденні “жорстокої та безглуздої агресивної війни”.

В інтерв’ю Reuters нещодавно понтифік сказав, що сподівається, що зможе поїхати до Москви та Києва незабаром після своєї поїздки до Канади.