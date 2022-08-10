Президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовських фігуристів Маргариту Дробязко та Повіласа Ванагаса державних нагород, зокрема ордену князя Гедіміна за участь у шоу дружини речника Кремля Дмитра Пєскова в російському Сочі.

Про це він розповів у своєму Facebook.

“Я не сумніваюся, що пара танцюристів була відмінними спортсменами, але заслуги перед Литовською державою, за які вони були оцінені ще 2000 року, були перекреслені цинічною участю у комерційному заході у Сочі в час, коли у вирі української війни ллється кров невинних людей”, — написав литовський президент.

Він додав, що Маргарита Дробязко набула громадянства Литви як виняток в 1993 році, зауваживши, що для позбавлення громадянства Дробязко потрібно змінити законодавство.

За словами Науседа, у чинному контексті “це виглядає як жалюгідний фарс”. Закони Литви не передбачають зворотного — позбавлення громадянства у винятковому порядку за осквернення імені держави. Тому потрібно ініціювати законодавчі зміни: “Демократія повинна мати можливість захищати себе, інакше вона вже не демократія”, — сказав він.