Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Після прибуття до Києва він сказав: “Моє послання українцям: ми не просто стоїмо на вашому боці. Натомість ми продовжуватимемо підтримувати Україну – економічно, політично та військово”.

Водночас до німців він звернувся зі словами: “Не забуваймо, що означає ця війна для людей тут, в Україні, скільки страждань, скільки руйнувань панує. Ми потрібні народу України”.

“Як багато німців, я із захопленням дивлюся на людей тут, в Україні. На їхню мужність, на їхню непохитність, яку вони виявляють не лише на фронті, а й у містах, які обстрілюють, а також у сільській місцевості”, — сказав Штайнмаєр.

Спочатку Штайнмаєр хотів зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак він відклав поїздку, оскільки Федеральне міністерство закордонних справ і Федеральне міністерство внутрішніх справ, а також Федеральна поліція та інші органи влади мали занепокоєння щодо безпеки.

Як повідомили в Офісі Федерального президента, Штайнмаєр та Зеленський хочуть спільно звернутися до німецьких міст та муніципалітетів із проханням вступити в нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами в короткостроковій перспективі й допомогти місцевим пережити зиму.