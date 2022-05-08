Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
Війна РФ проти України – це “розрив багато з того, що ви вважали само собою зрозумілим, це перелом епохи”, заявив Штайнмаєр. Він виступив із промовою 8 травня, на відкритті конгресу Об’єднання німецьких профспілок. Цього дня у ФРН відзначають 77-у річницю звільнення країни від націонал-соціалізму.
Водночас президент ФРН зазначив, що ця війна змушує Німеччину і Європу зробити болючі висновки.
“Ми були надто впевнені, що мир, свобода і процвітання – це зрозумілі речі”, – зауважив Штайнмаєр.
Окрім цього, він визнав, що особисто теж помилявся і не вірив у можливість того, що Путін “у своєму імперському божевіллі” готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального розорення.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Стало відомо, що Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.
- Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.