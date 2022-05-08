Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Путіна у вбивствах, брехні та віроломному спотворенні історії. Водночас наголосив на повній підтримці України.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Війна РФ проти України – це “розрив багато з того, що ви вважали само собою зрозумілим, це перелом епохи”, заявив Штайнмаєр. Він виступив із промовою 8 травня, на відкритті конгресу Об’єднання німецьких профспілок. Цього дня у ФРН відзначають 77-у річницю звільнення країни від націонал-соціалізму.

Водночас президент ФРН зазначив, що ця війна змушує Німеччину і Європу зробити болючі висновки.

“Ми були надто впевнені, що мир, свобода і процвітання – це зрозумілі речі”, – зауважив Штайнмаєр.

Окрім цього, він визнав, що особисто теж помилявся і не вірив у можливість того, що Путін “у своєму імперському божевіллі” готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального розорення.