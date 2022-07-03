Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що світ знаходиться "на порозі нової ери", оскільки після війни в Україні не можна буде займатися політикою та бізнесом, "начебто нічого не сталося".

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Пандемія COVID-19 та війна в Україні “дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації Захід став залежним від сировини та первинних продуктів.

За його словами, “темна сторона глобалізації” вже стала очевидною останніми роками.

“Не всі однаково виграють від вільної торгівлі і глобального поділу праці”, – заявив Штайнмайєр, наголошуючи на експлуатації і нелюдських умовах праці в країнах півдня і шкоду навколишньому середовищу.

Він пояснив, що “жорстока агресивна війна Росії проти України” стала причиною “найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін”. Кінець та наслідки цієї динаміки “віддалено не передбачувані”, але уникнути цього не вдасться нікому, попередив він.

Штайнмаєр переконаний, що тепер світові потрібна політична, військова та економічна переорієнтація.

“Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка”, – заявив федеральний президент.

Він вважає, що однією з таких цілей має бути незалежність від авторитарних держав. Одночасно необхідно знаходити нових партнерів, це можуть бути такі країни як Сінгапур, Індонезія та країни Африки. Замість того, щоб розглядати останні як країни, що потребують, “ми повинні, нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти нам існувати в новому світі”.

У квітні Штайнмайєр відкрито визнав власні помилки та помилки в політиці щодо РФ, заявивши що його прихильність до газопроводу “Північний потік – 2” була явною помилкою.

Він також визнав невдачу зі спробою включити РФ в спільну архітектуру європейської безпеки. За словами президента ФРН, його помилка полягала в тому, що він не міг собі уявити, що Путін через “імперське божевілля” піде на повне економічне, політичне та моральне знищення своєї країни. Глава німецької держави поклав на російського президента відповідальність за війну проти України і запевнив, що з РФ за Путіна “повернення до довоєнного статус-кво не буде”.