Джерело: The Guardian.
За словами Сиріла Рамофоса, уряд вирішив провести розслідування через серйозність звинувачень.
“Президент вирішив провести розслідування у зв’язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки”, — йдеться у заяві президента.
У грудні 2022 року російський корабель Lady R робив зупинку на військово-морській базі ПАР Саймонстаун у західній частині Кейптауна, після чого направився до Росії. У травні посол США Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно завантажили зброю та боєприпаси. У ПАР прокоментували, що жодних конкретних доказів, які б довели правдивість заяв посла, не запропоновано.
16 травня Сиріл Рамафоса відреагував на звинувачення США щодо постачання озброєння Росії. Він наголосив, що ПАР дотримується міжнародних угод і договорів, які вона уклала.
“Ми не згодні з тим, що наша країна, з її позицією неприєднання, ставить Росію вище за інші держави. Крім того, ми категорично не погоджуємося з тим, що це має ставити під загрозу наші стосунки з іншими країнами”, – наголосив Рамафоса.
Довідка. ПАР поширює наративи про політику неприєднання щодо війни в Україні. Республіка продовжує співпрацю з Росією у військовій сфері і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до загарбників вивести війська. Саме це стало причиною поширення серед країн Заходу припущень, що ПАР є одним із найближчих союзників Москви.
- Участь президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті ринків, що розвиваються, у Йоганнесбурзі вже стала величезним головним болем для його колеги, президента ПАР Сиріла Рамафоси – після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув російському президенту звинувачення у воєнних злочинах.
- У Південно-Африканській Республіці, де раніше радили президенту Росії Володимиру Путіну не приїжджати на саміт БРІКС через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.
- Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія Африканський національний конгрес (АНК) вирішила: ПАР має припинити членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС), який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.