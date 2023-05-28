Джерело: The Guardian.

За словами Сиріла Рамофоса, уряд вирішив провести розслідування через серйозність звинувачень.

“Президент вирішив провести розслідування у зв’язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки”, — йдеться у заяві президента.

У грудні 2022 року російський корабель Lady R робив зупинку на військово-морській базі ПАР Саймонстаун у західній частині Кейптауна, після чого направився до Росії. У травні посол США Рубен Брігеті заявив, що під час цієї зупинки на судно завантажили зброю та боєприпаси. У ПАР прокоментували, що жодних конкретних доказів, які б довели правдивість заяв посла, не запропоновано.

16 травня Сиріл Рамафоса відреагував на звинувачення США щодо постачання озброєння Росії. Він наголосив, що ПАР дотримується міжнародних угод і договорів, які вона уклала.

“Ми не згодні з тим, що наша країна, з її позицією неприєднання, ставить Росію вище за інші держави. Крім того, ми категорично не погоджуємося з тим, що це має ставити під загрозу наші стосунки з іншими країнами”, – наголосив Рамафоса.

Довідка. ПАР поширює наративи про політику неприєднання щодо війни в Україні. Республіка продовжує співпрацю з Росією у військовій сфері і утрималася при голосуванні за резолюцію ООН із закликом до загарбників вивести війська. Саме це стало причиною поширення серед країн Заходу припущень, що ПАР є одним із найближчих союзників Москви.