Президент Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія Африканський національний конгрес (АНК) вирішила: ПАР має припинити членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС), який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це інформує Al Jazeera.

Ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, передбачає що Преторія, яка цього року готується приймати саміт блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), повинна буде заарештувати очільника Кремля після прибуття.

“Правляча партія вирішила, що розумним буде, якщо ПАР вийде з МКС”, – сказав Рамафоса під час пресконференції, яку він проводив спільно з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Також Рамафоса додав, що причиною такого рішення стало “несправедливе ставлення” суду до певних країн. Відповідаючи на питання, чи заарештує ПАР Путіна, Рамафоса сказав, що “це питання – в стадії обговорення”.

Як повідомляється, ПАР відмовилася засудити повномасштабне вторгнення Росії на територію України, пояснивши, що хоче залишити нейтральну позицію і надає перевагу “сісти за стіл переговорів” для припинення війни.

Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Республіка намагалася зробити це в 2016 році після конфлікту, який розгорнувся роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир приїхав до країни на саміт Африканського союзу. ПАР відмовилась заарештувати його, попри на те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира, який підозрювався у скоєнні воєнних злочинів.

Довідка. 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.