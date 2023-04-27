Президент ПАР опинився у скрутному становищі через ймовірний візит Путіна на саміт БРІКС – FT

Участь президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті ринків, що розвиваються в Йоганнесбурзі вже стала величезним головним болем для його колеги, президента ПАР Сиріла Рамафоси, після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув російському президенту звинувачення у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зауважили у виданні, проблема виникла раніше, ще до того, як цього тижня Рамафоса збентежив заявою про те, що правлячий Африканський національний конгрес хоче, щоб країна вийшла з МКС через “подібні проблеми”, тоді як його партія вирішила протилежне.

Президентство Південної Африки швидко відмовилося від коментарів Рамафоси, але вони виникли у найгірший час для делікатної дипломатії щодо того, чи з’явиться Путін на зустрічі БРІКС, на тлі глобальних наслідків повномасштабної війни РФ проти України. Як член МКС, ПАР була б юридично зобов’язана затримати Путіна після прибуття.

Помилка “виявила глибоке занепокоєння уряду та АНК щодо цього потенційного візиту”, сказав Кааджал Рамджатан-Кео, директор Міжнародної комісії юристів в Африці.

“Очевидно, що вони це обговорюють, і вони повинні це обговорювати, тому що це дуже серйозна ситуація”, – додав він.

Путіна запросили на серпневий саміт, хоча його присутність не підтверджена. Але якби він таки поїхав, то це була б його перша поява за межами Росії чи окупованої України після того, як МКС у Гаазі видав ордер на його арешт у березні.

Пріял Сінгх, старший науковий співробітник південноафриканського Інституту досліджень безпеки, сказав, що правовий прецедент означає, що “якщо Путін прибуде до Південної Африки, його потрібно заарештувати, інакше південноафриканський уряд порушує не лише свої міжнародні зобов’язання, а й власне законодавство”, хоча реальний арешт був би практично неможливий.

АНК перебуває під тиском, щоб уникнути повторення низької точки в репутації країни після апартеїду щодо верховенства права, коли вона кинула виклик власним судам і дозволила Омару аль-Баширу, колишньому правителю Судану, уникнути ордера МКС під час візиту у 2015 році.

У зв’язку із цим, Путін може відправити на саміт главу російського уряду або ж взяти участь у форматі онлайн.

Проблема Путіна додає ще один шар суперечливій позиції південноафриканського уряду щодо вторгнення в Україну. Країна офіційно є позаблоковою, але прийняла міністра закордонних справ Росії та розкритикувала західну допомогу Україні, що викликало критику вдома за надто близьке наближення до РФ.

Одна з іронії плутанини, спричиненої коментарями Рамафоси, полягає в тому, що, попри туманну загрозу можливого виходу в майбутньому, АНК фактично підтвердив свою прихильність Південній Африці залишитися в МКС.

Ніколь Фрітц, директорка Фонду Хелен Сузман, який займається правовими наглядами, сказала, що хоча деякі члени АНК дійсно ненавидять суд і бачення міжнародного порядку, яке він представляє, “є велика кількість посадовців у різних державних департаментах, які добре знають про зобов’язання Південної Африки”.

Південна Африка була першим прихильником Римського статуту, договору, що визначає міжнародні злочини, що призвело до заснування МКС у 2002 році, навіть якщо США відмовилися приєднатися. Це відображало ліберальний і інтернаціоналістичний напрямок зовнішньої політики в ранню демократію Нельсона Мандели після апартеїду.

Високопоставлені діячі АНК, такі як Дулла Омар, міністр юстиції Мандели, намагалися схилити на свій бік скептично налаштовані країни, що розвиваються, наполягаючи на тому, що МКС “надішле чітке та недвозначне повідомлення про те, що винуватці цих злочинів не залишаться безкарними”.

“Римський статут був прийнятий у 1998 році, через чотири роки після нашого переходу до демократії. Багато в чому була ідея, що ця міжнародна архітектура допоможе захиститися від ситуації, яку ми бачили в Південній Африці”, — сказала Фріц, вказуючи на час, коли пошук правосуддя в Південній Африці за звірства апартеїду перешкоджав відсутності судових переслідувань.

Аналітики вважають будь-який тиск Заходу на Південну Африку через запрошення Путіна зосередженим на торгівлі. США можуть відмовитися від підтримки проведення Південною Африкою цього року форуму щодо Закону про зростання та можливості в Африці, закону США, який надає торгові преференції багатьом товарам із схвалених африканських країн.

“Це, швидше за все, стане помітним, якщо Путін приїде і йому розстелять червону доріжку”, – сказав Стурман.

Серед законодавців США вже існує скептицизм щодо того, чи варто Південній Африці, найбільшому торговому партнеру США на континенті, залишатися в торговельній угоді після наступного року через те, що вони вважають відсутністю зобов’язань Преторії, а також її позицією щодо Росії.

Попри ці юридичні та дипломатичні розрахунки та привабливість клубу БРІКС для Південної Африки та Росії, багато хто вважає, що обидва уряди вважатимуть більш розумним, якщо цю червону доріжку розгорнуть.

“Найрозумнішим кроком було б, щоб Путін не приїжджав”, — сказав Рамджатан-Кео.