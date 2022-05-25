Про це йдеться на вебсайті Офіційного інтернет-представництва.
Він наголосив, що на тлі повномасштабної російсько-української війни питання, порушене автором петиції, є нагальним. За словами Зеленського, зараз необхідно посилити режим контролю за в’їздом громадян РФ.
Президент також надав, що вже надіслано відповідний лист Прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю задля опрацювання цього питання.
“Мною розглянуто розміщену Микитою Мазурою на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо ініціювання запровадження візового режиму для громадян Російської Федерації. Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання”, — зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, що росіяни пропонують мешканцям Маріуполя отримати російський паспорт за спрощеною процедурою. Відтепер маріупольці можуть одразу стати громадянами РФ.
- Також російська сторона з початку широкомасштабного наступу займалася кіднепінгом, тобто викраденням дітей. Наразі існують ризики, що їх можуть незаконно усиновлювати громадяни РФ без дотримання всіх необхідних процедур.