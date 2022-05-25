Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію від 11 лютого 2022 року щодо створення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Про це йдеться на вебсайті Офіційного інтернет-представництва.

Він наголосив, що на тлі повномасштабної російсько-української війни питання, порушене автором петиції, є нагальним. За словами Зеленського, зараз необхідно посилити режим контролю за в’їздом громадян РФ.

Президент також надав, що вже надіслано відповідний лист Прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю задля опрацювання цього питання.