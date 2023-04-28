Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі.

Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

Зокрема, пропонується створити меморіальний комплекс, де відбуватимуться почесні поховання та встановлюватимуть памʼятки на честь героїчних вчинків українців у боротьбі за незалежність.

Зеленський назвав питання, запропоноване петицією, “актуальним і важливим”. Він сказав, що відповідну ініціативу вже опрацьовують у Мінкульті. Водночас очільник держави доручив Кабміну “рухати це питання далі” разом із КМВА.

Авторка петиції, Аліна Михайлова пише, що у Мінкульті мали ще до грудня 2021 року затвердити концепцію й місце будівництва такого меморіалу. Втім, цього не зробили.

На звернення народного депутата Ярослава Юрчишина у МКІП відповіли, що пантеон Героїв України й Національне військове меморіальне кладовище, яке створять у Биківні, мають обʼєднати.