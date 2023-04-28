Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.
Зокрема, пропонується створити меморіальний комплекс, де відбуватимуться почесні поховання та встановлюватимуть памʼятки на честь героїчних вчинків українців у боротьбі за незалежність.
Зеленський назвав питання, запропоноване петицією, “актуальним і важливим”. Він сказав, що відповідну ініціативу вже опрацьовують у Мінкульті. Водночас очільник держави доручив Кабміну “рухати це питання далі” разом із КМВА.
Авторка петиції, Аліна Михайлова пише, що у Мінкульті мали ще до грудня 2021 року затвердити концепцію й місце будівництва такого меморіалу. Втім, цього не зробили.
На звернення народного депутата Ярослава Юрчишина у МКІП відповіли, що пантеон Героїв України й Національне військове меморіальне кладовище, яке створять у Биківні, мають обʼєднати.
- Петиція про підтримку реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар на підтримку законопроєкту № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств” зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Відтепер її має розглянути Володимир Зеленський.
- Електронну петицію з пропозицією заборонити соціальну мережу “TiкТок” на території України зареєстровано 24 березня 2023 року.
- Петиція з проханням започаткувати пам’ятну дату 20-го травня для вшанування захисників Маріуполя набрала необхідні 25 тисяч голосів.