Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися штамом коронавірусу Omicron. Наразі вони перебувають вдома.

Про це президент Туреччини заявив у своєму Twitter.

За словами Ердогана, подружжя дізналося про хворобу після того, як виявило у себе симптоми COVID-19 і відповідно протестувалося. Наразі хвороба перетікає у легкій формі, тож він продовжить працювати у віддаленому режимі.

“Ми на своїй місії, працюватимемо вдома. Чекаємо на ваші молитви” – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

Своєю чергою, дружина турецького лідера Еміне Ердоган висловила сподівання, що вони зможуть якнайшвидше подолати хворобу і також попросила помолитися за їхнє одужання. Подружжя протягом тижня лікуватиметься у своїй резиденції в Стамбулі, після чого повторно тестуватиметься.

Anca beraber, kanca beraber 😊

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022

Варто зазначити, що цього тижня президент Туреччини відвідав велику кількість подій: окрім робочого візиту до Києва він відвідав збори учителів, засідання турецького Кабміну, засідання ради бізнесменів у Анкарі та провів зустріч з ліванською делегацією на чолі з прем’єр-міністром Наджібом Мікаті.