Про це президент Туреччини заявив у своєму Twitter.
За словами Ердогана, подружжя дізналося про хворобу після того, як виявило у себе симптоми COVID-19 і відповідно протестувалося. Наразі хвороба перетікає у легкій формі, тож він продовжить працювати у віддаленому режимі.
“Ми на своїй місії, працюватимемо вдома. Чекаємо на ваші молитви” – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Своєю чергою, дружина турецького лідера Еміне Ердоган висловила сподівання, що вони зможуть якнайшвидше подолати хворобу і також попросила помолитися за їхнє одужання. Подружжя протягом тижня лікуватиметься у своїй резиденції в Стамбулі, після чого повторно тестуватиметься.
Anca beraber, kanca beraber 😊
İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl
— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022
Варто зазначити, що цього тижня президент Туреччини відвідав велику кількість подій: окрім робочого візиту до Києва він відвідав збори учителів, засідання турецького Кабміну, засідання ради бізнесменів у Анкарі та провів зустріч з ліванською делегацією на чолі з прем’єр-міністром Наджібом Мікаті.
- Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відповів на запитання журналістів після візиту до України. Він зробив важливі повідомлення з багатьох питань, пов’язаних із нинішньою українською кризою і анонсував зустріч Зеленського і Путіна в Анкарі.
- 3 лютого Україна та Туреччина узгодили створення Зони вільної торгівлі. Відповідну угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.