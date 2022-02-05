Про це президент Туреччини заявив у своєму Twitter.

За словами Ердогана, подружжя дізналося про хворобу після того, як виявило у себе симптоми COVID-19 і відповідно протестувалося. Наразі хвороба перетікає у легкій формі, тож він продовжить працювати у віддаленому режимі.

“Ми на своїй місії, працюватимемо вдома. Чекаємо на ваші молитви” – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.

Своєю чергою, дружина турецького лідера Еміне Ердоган висловила сподівання, що вони зможуть якнайшвидше подолати хворобу і також попросила помолитися за їхнє одужання. Подружжя протягом тижня лікуватиметься у своїй резиденції в Стамбулі, після чого повторно тестуватиметься.

Варто зазначити, що цього тижня президент Туреччини відвідав велику кількість подій: окрім робочого візиту до Києва він відвідав збори учителів, засідання турецького Кабміну, засідання ради бізнесменів у Анкарі та провів зустріч з ліванською делегацією на чолі з прем’єр-міністром Наджібом Мікаті.