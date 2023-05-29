Президент Уганди Йовері Мусевені підписав одні з найсуворіших законів проти ЛГБТК-спільноти у світі, зігнорувавши при цьому міжнародний тиск.

Джерело: CNN

Законопроєкт включає секс із неповнолітніми, секс із ВІЛ-інфікованими й інцест та передбачає смертну кару за “гомосексуальність за обтяжувальних обставин”.

Також він передбачає кримінальну відповідальність за статеве виховання для гей-спільноти та забороняє не видавати поліції тих, хто вчиняє гомосексуальність за обтяжених обставин. Також закликає до “реабілітації” широко дискредитованої конверсійної терапії – для правопорушників-геїв.

На початку цього року Мусевені повернув законопроєкт до парламенту для доопрацювання. Останню редакцію законопроєкту ухвалили на початку цього місяця.

Багаторічний президент Уганди вже зіткнувся з широкою критикою з боку західних урядів через згаданий закон, включаючи США. Подібний гомофобний закон скасовано судами у 2014 році.

Натомість спікер парламенту Аніта Аннет Амонг зраділа підписанню законопроєкту, заявивши, що парламент “відповів на крики нашого народу”.

“Я дякую Його Високоповажності, президенту, за його непохитні дії в інтересах Уганди. Я дуже скромно дякую своїм колегам, членам парламенту, за те, що вони витримали весь тиск з боку хуліганів і прихильників теорії змови кінця світу в інтересах країни”, – додала вона.

Генрі Мукібі, активіст, який допомагає ЛГБТК-угандійцям, сказав, що боїться, що люди візьмуть закон у свої руки: “Я думаю, що це так жахливо. Ми цього не очікували – думали, що йому порадять цього не робити. Нас будуть катувати. Я просто боюся, що буде далі. Люди чекали, коли підпишуть законопроєкт, і тоді вони візьмуться за нас. Ми помремо”.

Групи громадянського суспільства вже намагаються оскаржити закон.

“Це не дивно для тих, хто уважно стежить за подіями, але все одно викликає глибоке занепокоєння те, що країна жорстоко дискримінує свої сексуальні меншини. Бойові лінії підведено, і наступний етап оскарження буде в суді”, – сказав Ніколас Опійо, відомий юрист з прав людини.

“Громадянське суспільство в Уганді разом із ЛГБТКІ-спільнотою, готові звернутися до суду та оскаржити закон. Тому що він є глибоко дискримінаційним і репресивним законом, який не відповідає жодним міжнародним правам людини та місцевим стандартам”.

Він додав, що партнери Уганди з розвитку повинні притягнути до відповідальності уряд Уганди.