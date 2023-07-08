Джерело: Лаченков Ігор в Telegram

Також туди прибув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Офіційного повідомлення про візит не було.

На проспекті Свободи у Львові спорудили сцену. У центрі міста присутні представники місцевої влади та духовенства.

У мітсі провели молитву до 500-го дня війни.

“Дорогий український народе, сьогодні 500 днів повномасштабної війни, 500 днів як ми боремося за свободу і незалежність для України, за гідність, за право на життя для всіх наших людей усієї країни. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто б’ється за неї, – нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п’ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і “Азовсталі” – Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома”, – зазначив президент.

Після молитви президент Зеленський привітав представників духовенства.

Він також оголосив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Новим командувачем став Герой України Олександр Півненко.

“Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України”, – сказав Володимир Зеленський.

Після цього Зеленський покинув площу.