Джерело: Лаченков Ігор в Telegram
Також туди прибув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Офіційного повідомлення про візит не було.
На проспекті Свободи у Львові спорудили сцену. У центрі міста присутні представники місцевої влади та духовенства.
У мітсі провели молитву до 500-го дня війни.
“Дорогий український народе, сьогодні 500 днів повномасштабної війни, 500 днів як ми боремося за свободу і незалежність для України, за гідність, за право на життя для всіх наших людей усієї країни. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто б’ється за неї, – нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п’ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і “Азовсталі” – Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома”, – зазначив президент.
Після молитви президент Зеленський привітав представників духовенства.
Він також оголосив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Новим командувачем став Герой України Олександр Півненко.
“Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України”, – сказав Володимир Зеленський.
Після цього Зеленський покинув площу.
- В Україну з Туреччини повертаються українські військові, які боронили “Азовсталь”, а потім після звільнення з російського полону перебували у Туреччині.
- 11 червня Україні вдалося повернути додому ще 95 військовослужбовців з російського полону. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.