11 червня Україні вдалося повернути додому ще 95 військовослужбовців з російського полону. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак/Telegram

За словами Єрмака, з полону визволили військовослужбовців з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута. Окрім цього, українській стороні вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на “Азовсталь”.

Глава ОП зауважив, що повернули багато поранених військовослужбовців.

Єрмак висловив вдячність усій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Та запевнив, що робота триватиме до того дня, “коли в Україну повернеться останній полонений українець”.

Зауважимо, 25 травня президент Володимир Зеленський привітав позитивний результат команди, що займається обмінами. З російського полону вдалося повернути 106 наших воїнів – вони бились на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

Звільнені українські захисники – воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб сходу України.