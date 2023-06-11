Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак/Telegram
За словами Єрмака, з полону визволили військовослужбовців з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута. Окрім цього, українській стороні вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на “Азовсталь”.
Глава ОП зауважив, що повернули багато поранених військовослужбовців.
Єрмак висловив вдячність усій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Та запевнив, що робота триватиме до того дня, “коли в Україну повернеться останній полонений українець”.
Зауважимо, 25 травня президент Володимир Зеленський привітав позитивний результат команди, що займається обмінами. З російського полону вдалося повернути 106 наших воїнів – вони бились на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, 25 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів.
Звільнені українські захисники – воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб сходу України.
- 6 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 захисників та трьох захисниць “Азовсталі”.
- 26 квітня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 українських військових та двох цивільних.