Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський, під час свого виступу у Верховній Раді, заявив про необхідність легалізації медичного канабісу в Україні.

Джерело: Офіс президента України.

“Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво”, – наголосив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

Президент України зазначив, що всі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українцям не довелось терпіти біль, стрес та травми війни.