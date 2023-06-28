Джерело: Офіс президента України.
“Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво”, – наголосив Зеленський.
Крім того, президент зауважив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.
Президент України зазначив, що всі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українцям не довелось терпіти біль, стрес та травми війни.
- Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт стосовно регулювання обігу коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Надалі його ще мала б ухвалити як закон Верховна Рада.
- Нове дослідження показало, що щоденне вживання марихуани може на третину підвищити ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) порівняно з тими, хто ніколи не вживає марихуану.