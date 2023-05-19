Сьогодні, 19 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом у Саудівській Аравії.

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram.

Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де планує виступити на саміті Ліги арабських держав та провести низку двосторонніх зустрічей. Свій робочий візит до Королівства Саудівська Аравія президент України розпочав із зустрічі зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Під час зустрічі сторони детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

Володимир Зеленський висловив подяку Мухаммаду бін Салману аль Сауду за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість.

Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Також Зеленський розповів про головні елементи української мирної ініціативи – формули миру, яка має на меті зупинення війни та відновлення миру.

Глава держави відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців.

Президент подякував Спадкоємному принцу Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій.

Своєю чергою, Спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновлення нашої держави. Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом.