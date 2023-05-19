Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт лідерів Великої сімки, який триватиме у японському місті Хіросіма з 19 по 21 травня.

Джерело: Bloomberg

Видання, посилаючись на свої джерела зазначає, що до Японії на військовому літаку США. Спершу Зеленський відвідає Саудівську Аравію, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав, а вже звідти вирушить до Японії.

У раді нацбезпеки США цю інформацію відмовились коментувати.

Японські офіційні особи раніше заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, хоча вони додали додаткову сесію щодо України в неділю, щоб відповідати розкладу українського президента. Представник міністерства закордонних справ Японії відмовився від подальших коментарів.

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні.

Лідери G7 проведуть переговори щодо подальшої відповіді на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Минулого тижня Зеленський відвідав європейські столиці, щоб відстоювати додаткові постачання зброї. Його поїздка до Берліна збіглася з тим, що Німеччина оголосила про свій найбільший пакет допомоги, а прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримати коаліцію, яка допоможе забезпечити Україну винищувачами західного виробництва, хоча конкретних планів не було розроблено.