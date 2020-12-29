Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ № 604/2020 президент підписав 29 грудня.
Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.
- В інтерв’ю виданню Фокус Зеленський заявив, якщо Росія нападе на Україну з боку окупованого нею Криму почнеться повномасштабна війна, в рамках якої будуть мобілізовані всі українці – і чоловіки, і жінки.
- У відповідь Кривонос заявив, що вважає таку ідею нереалістичною і шкідливою.“Це (оточення президента, – ред.) розповідає президенту, що вони це спроможні зробити (масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, – ред). А ми, які це пройшли й бачили це у своїх реаліях, — ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків — а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні”, — сказав Кривонос.За словами Кривоноса, держава має ідеологічно виховувати мобілізаційний резерв. Наразі патріотизм в Україні “не підтримується на державному рівні”, про що свідчить практика 2014 року.
- Минулого року Кривонос був звільнений президентом з Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та Міжвідомчої комісії з політики військово-технічної співпраці та експортного контролю у зв’язку з перерозподілом функціональних обов’язків. Кривоноса призначили в РНБО при Порошенку.