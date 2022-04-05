Про це сповістив речник Єврокомісії Ерік Мармер.
Зазначено, що Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідають українську столицю напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві.
President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.
— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022
Серед імовірних ключових тем зустрічі — нові санкції прости країни-агресора РФ, розслідування воєнних злочинів російських солдатів на Київщині з подальшими пошуками та притягненням відповідальності всіх причетних.
- Нагадаємо, європейська комісія має намір запровадити проти РФ санкції стосовно енергоносіїв та експорту деякої техніки. Вони можуть торкнутися скорочення доступу до ЄС російським автомобільним і вантажним перевізникам.
- Європейські міністри фінансів зустрічаються сьогодні в Люксембурзі задля обговорення запровадження подальших санкцій проти Росії через повідомлення про військові злочини РФ у Бучі.