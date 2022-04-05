Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Жозеп Боррель проведуть зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це сповістив речник Єврокомісії Ерік Мармер.

Зазначено, що Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідають українську столицю напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw. — Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022

Серед імовірних ключових тем зустрічі — нові санкції прости країни-агресора РФ, розслідування воєнних злочинів російських солдатів на Київщині з подальшими пошуками та притягненням відповідальності всіх причетних.