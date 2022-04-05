Про це сповістив речник Єврокомісії Ерік Мармер.

Зазначено, що Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель відвідають українську столицю напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві.

Серед імовірних ключових тем зустрічі — нові санкції прости країни-агресора РФ, розслідування воєнних злочинів російських солдатів на Київщині з подальшими пошуками та притягненням відповідальності всіх причетних.