За результатами нового соцопитування, якби вибори Президента України відбулись найближчими вихідними, то за чинного очільника держави Володимира Зеленського проголосувало б 23,7% виборців. Друге місце посідає п'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко - за нього готові віддати голос 21,9% українців.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії Socis.

Саме п’ятий та шостий Президенти України продовжують займати лідерські позиції у президентських рейтингах. Проте, якщо кількість прихильників Порошенка поступово збільшується, то підтримка Зеленського навпаки, знижується.

Наразі розрив між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком становить менш як 2% (серед тих, хто визначився та готовий голосувати).

Загалом же, сьогодні президентський рейтинг виглядає так:

В. Зеленський – 23,7%

П. Порошенко – 21,9%

Ю. Тимошенко – 9,3%

Ю. Бойко – 8,5%

Д. Разумков – 8,2%

Динаміка президентського рейтингу показує зростання підтримки Петра Порошенка та поступове зменшення підтримки Володимира Зеленського.

Респондентів також попросили відповісти, за кого з кандидатів вони б проголосували у другому турі виборів Президента України, якби у ньому зійшлись Порошенко та Зеленський. Результат такий:

В. Зеленський – 51%

П. Порошенко – 49%

Тобто, як у першому, так і у другому турі розрив між основними кандидатами всього 2%.

Варто зазначити, що на питання “За кого із кандидатів ви не проголосуєте за жодних обставин?”, більшість опитаних називали ім’я Володимира Зеленського – 31,8%. Практично такий же відсоток і у Юрія Бойка, за якого точно б не голосували 31,7% респондентів.

Опитування проводилось у період з 11 по 16 лютого 2022 року. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей).