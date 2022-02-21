Про це йдеться на офіційному сайті компанії Socis.
Саме п’ятий та шостий Президенти України продовжують займати лідерські позиції у президентських рейтингах. Проте, якщо кількість прихильників Порошенка поступово збільшується, то підтримка Зеленського навпаки, знижується.
Наразі розрив між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком становить менш як 2% (серед тих, хто визначився та готовий голосувати).
Загалом же, сьогодні президентський рейтинг виглядає так:
- В. Зеленський – 23,7%
- П. Порошенко – 21,9%
- Ю. Тимошенко – 9,3%
- Ю. Бойко – 8,5%
- Д. Разумков – 8,2%
Динаміка президентського рейтингу показує зростання підтримки Петра Порошенка та поступове зменшення підтримки Володимира Зеленського.
Респондентів також попросили відповісти, за кого з кандидатів вони б проголосували у другому турі виборів Президента України, якби у ньому зійшлись Порошенко та Зеленський. Результат такий:
- В. Зеленський – 51%
- П. Порошенко – 49%
Тобто, як у першому, так і у другому турі розрив між основними кандидатами всього 2%.
Варто зазначити, що на питання “За кого із кандидатів ви не проголосуєте за жодних обставин?”, більшість опитаних називали ім’я Володимира Зеленського – 31,8%. Практично такий же відсоток і у Юрія Бойка, за якого точно б не голосували 31,7% респондентів.
Опитування проводилось у період з 11 по 16 лютого 2022 року. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих Криму, Донецької та Луганської областей).
- Нагадаємо, за результатами останнього соцопитування, проведеного компанією “Socis”, політична сила п’ятого Президента України Петра Порошенка “Європейська Солідарність” має найбільшу підтримку громадян серед інших партій. За неї готові віддати свій голос 23,2% українців.
- Також за даними Центру Разумкова, підтримка п’ятого президента України та лідера “Європейської Солідарності” суттєво зросла за останні декілька місяців.