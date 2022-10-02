Про це повідомили у заяві.

Лідери країн заявили, що не визнають спроб Росії анексувати територію України як зараз, так і у майбутньому. Вони наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Зазначено, що президенти восьми держав НАТО були в Києві, коли вже розпочалося широкомасштабне російське вторгнення. Наголошено, що вони “на власні очі побачили наслідки російської агресії”.

Лідери країн Центрально-Східної Європи висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року, яке стосувалося майбутнього членства України в Альянсі.

“Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом”, – йдеться в заяві.

Заяву підписали президент Польщі Анджей Дуда, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова.