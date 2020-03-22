В Україні медики за необхідності проводитимуть тестування на коронавірус COVID-19 вдома у пацієнтів.

Про це заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ України.

За його словами, 80 % з тих, хто буде вражений вірусом, перенесуть захворювання в легкій формі.

“У першу чергу я прошу не панікувати. 80 % людей, які захворіють коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі. Можливо, перенесуть її на ногах… Ми зараз робимо все можливе, щоб сформувати мобільні бригади лікарів, які, крім екстреної медичної допомоги, виїжджатимуть додому, проводитимуть скринінгове тестування, а також забезпечуватимуть медико-санітарне спостереження”, – зазначив Ляшко.

Він закликав громадян залишатися вдома, пильно стежити за своїм здоров’ям і телефонувати сімейному лікарю при перших ознаках захворювання.

Ляшко уточнив, що тільки 5-7 % хворих (судячи з досвіду Італії та Іспанії) потребують реанімаційних заходах та інтенсивної терапії.

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(На відео – з 7:35)