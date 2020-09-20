У мережі TikTok користувач на ім'я Ігор Шарун, який є військовослужбовцем Держприкордонслужби (ДПСУ), опублікував образливе відео на адресу Збройних сил України. Наразі проводиться перевірка.

Про це у Facebook написав офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан.

“У мережі TikTok випадково натрапив на відео проти ЗС України, яке набрало 119 000 переглядів, близько 5000 лайків та 570 поширень та від росіян, які продовжували його масово поширювати. На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів зі свинями та віддає їм команди зі “Статуту” українською мовою”, – розказав Штефан.

Офіцеру вдалося встановити особу автора відео.

“Це Ігор Шарун зі Львівської області, який, попередньо на даний час, є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області згідно декларації.

Спочатку Анатолій Штефан попросив Шаруна видалити образливе відео, але той відмовився. Далі Штефан написав коментар під відео, “що даний факт буде оприлюднено”.

“Після цього, майже відразу він видалив дане відео, змінив налаштування на свої сторінці на “зачинена”, а вже через декілька хвилин повністю видалив цей акаунт”, – розказав Штефан.

А на цій фотографії із акаунту Тетяни Шарун у фоторедакторі відредагували мапу України: там немає Луганської області, а Запорізька і Донецька об’єднані в одну. Кримській півострів – заштриховано.

В коментарі #Буквам спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, ща наразі проводиться перевірка, чи насправді Ігор Шарун є військовослужбовцем ДПСУ.

За інформацією #Букв, Ігор Шарун – діючий офіцер ДПСУ, служить у Львівській області.