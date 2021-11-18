У четвер народні депутати Верховної Ради схвалили у цілому закон №5232, завдяки якому прикордонники відтепер матимуть право використовувати в разі необхідності зброю та бойову техніку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державну прикордонну службу України” щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом ДПСУ підтримав 271 народний депутат.

З прийняттям документу прикордонна служба отримала право здійснювати на підставах та в порядку, установлених законами, візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих та оглядати й в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людей.

Зокрема, прикордонники можуть використовувати та застосовувати засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони державного кордону, а також інженерні боєприпаси, споруди й загородження.

Також службовцям відтепер можна використовувати:

кайданки;

шоломи;

сітки для зв’язування;

гумові та пластикові кийки;

засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;

засоби примусової зупинки транспортного засобу;

електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії.

Крім того, прикордонникам дозволи використовувати вогнепальну зброю для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, або ж якщо водій своїми діями створює загрозу життю або здоров’ю людини.

ДПСУ також уповноважена виконувати примусове припинення польоту безпілотного літального апарату, що здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Держприкордонслужби.