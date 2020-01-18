Про це йдеться в офіційній заяві королеви Великобританії Єлизавети II.
У ній зазначено, що “після багатьох місяців розмов і нещодавніх дискусій” вона вирішила підтримати прагнення онука і його дружини до більш самостійного життя.
“Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами моєї сім’ї. Я визнаю проблеми, з якими вони зіткнулися протягом останніх двох років, і підтримую їхні прагнення до більш незалежного життя”, – запевнила Єлизавета II.
Вона подякувала герцогу і герцогині Сасекським “за самовіддану роботу по всій країні, в Співдружності і за її межами”.
“І я особливо пишаюся тим, як Меган так швидко стала одним із членів сім’ї. Вся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм розпочати будувати щасливе і мирне нове життя”, – зазначено в заяві.
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Згідно з досягнутими домовленостями, принц Гаррі і Меган Маркл перестануть виконувати королівські обов’язки, не отримуватимуть державні кошти за виконання королівських обов’язків і перестануть називатися “Їх королівські високості”.
Пара також не зможе офіційно представляти королеву.
Вони збережуть свою резиденцію Фрогмор-хаус, але відшкодують кошти, витрачені на його ремонт. Як повідомляє британське агентство ВВС, це приблизно 2,4 млн фунтів стерлінгів.
Відзначається, що принц Гаррі і Меган Маркл зможуть і надалі підтримувати свої власні ініціативи і асоціації.
У заяві говориться, що Букінгемський палац не коментує подробиці домовленостей щодо забезпечення безпеки пари.
Нові правила набудуть чинності навесні 2020 року.
- Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї і стати фінансово незалежними.
- Королева Великобританії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від виконання королівських обов’язків і більше часу жити приватним життям.