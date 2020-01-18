Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які вирішили відійти від виконання обов'язків при дворі, не зможуть використовувати титули "Ваша королівська високість".

Про це йдеться в офіційній заяві королеви Великобританії Єлизавети II.

У ній зазначено, що “після багатьох місяців розмов і нещодавніх дискусій” вона вирішила підтримати прагнення онука і його дружини до більш самостійного життя.

“Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами моєї сім’ї. Я визнаю проблеми, з якими вони зіткнулися протягом останніх двох років, і підтримую їхні прагнення до більш незалежного життя”, – запевнила Єлизавета II.

Вона подякувала герцогу і герцогині Сасекським “за самовіддану роботу по всій країні, в Співдружності і за її межами”.

“І я особливо пишаюся тим, як Меган так швидко стала одним із членів сім’ї. Вся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм розпочати будувати щасливе і мирне нове життя”, – зазначено в заяві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 18 Янв 2020 в 10:30 PST

Згідно з досягнутими домовленостями, принц Гаррі і Меган Маркл перестануть виконувати королівські обов’язки, не отримуватимуть державні кошти за виконання королівських обов’язків і перестануть називатися “Їх королівські високості”.

Пара також не зможе офіційно представляти королеву.

Вони збережуть свою резиденцію Фрогмор-хаус, але відшкодують кошти, витрачені на його ремонт. Як повідомляє британське агентство ВВС, це приблизно 2,4 млн фунтів стерлінгів.

Відзначається, що принц Гаррі і Меган Маркл зможуть і надалі підтримувати свої власні ініціативи і асоціації.

У заяві говориться, що Букінгемський палац не коментує подробиці домовленостей щодо забезпечення безпеки пари.

Нові правила набудуть чинності навесні 2020 року.