Про це повідомляє британське видання The Sun.

Принц Гаррі пояснив, що до нього слід звертатися “просто Гаррі” перед конференцією в Единбурзі.

“Він пояснив, що звертатися до нього варто просто Гаррі. Тому, пані та панове, надайте великий і теплий шотландський прийом Гаррі!”, – було сказано на заході.

Відзначається, що офіційно онук королеви Єлизавети II позбудеться королівського титулу тільки в квітні 2020 року. До цього моменту він виконує обов’язки старшого члена королівської сім’ї і його участь вже заплановано на кількох заходах.

Також повідомляється, що принц прилетів до Шотландії без дружини Меган Маркл і свого сина Арчі.