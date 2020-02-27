Про це повідомляє британське видання The Sun.
Принц Гаррі пояснив, що до нього слід звертатися “просто Гаррі” перед конференцією в Единбурзі.
“Він пояснив, що звертатися до нього варто просто Гаррі. Тому, пані та панове, надайте великий і теплий шотландський прийом Гаррі!”, – було сказано на заході.
Відзначається, що офіційно онук королеви Єлизавети II позбудеться королівського титулу тільки в квітні 2020 року. До цього моменту він виконує обов’язки старшого члена королівської сім’ї і його участь вже заплановано на кількох заходах.
Також повідомляється, що принц прилетів до Шотландії без дружини Меган Маркл і свого сина Арчі.
- Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї і стати фінансово незалежними.
- Королева Великобританії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від виконання королівських обов’язків і більше часу жити приватним життям.