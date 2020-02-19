Згідно з джерелом у Букінгемському палаці, йде процес перегляду використання слова "Royal" принцом Гаррі та його дружиною Меган для їх бренду.

Про це пише People.

Обговорення все ще тривають, але, ймовірно, що цей термін буде частиною брендингу некомерційної організації Гаррі і Меган.

Минулого місяця герцог і герцогиня Сассекські здивували світ, коли вони оголосили про плани відмовитися від своїх королівських обов’язків і “перейти до нової робочої моделі”.

У той же час з’ясувалося, що пара подала заявку на товарний знак у Великобританії на термін “Sussex Royal”, що охоплює сотні предметів за категоріями друкованої продукції, одягу, агітації, благодійного збору коштів, освіти і соціальних послуг.

Однак помічник королеви, голова Геральдичної палати Томас Вудкок застеріг герцога і герцогиню від використання цього терміна. “Я не думаю, що це правильно. Не може бути двох речей одночасно. Ви або [королівська особа], або ні”, – заявив він.

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Королева Єлизавета і високопоставлені офіційні особи погодилися, що “для пари вже неможливо вживати слово” королівський “в своєму брендінгу.

Але при цьому королівський джерело повідомило виданню PEOPLE, що питання використання терміна Sussex Royal “все ще опрацьовується з офіційними особами в палаці