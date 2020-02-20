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Пристайко в ООН порушив питання розміщення миротворчої місії на кордоні з РФ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на російсько-українському кордоні.

Четвер, 20 лютого 2020, 18:24

Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 20 лютого, проходить пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях України.

У своїй промові Пристайко заявив, що Україна розраховує на проведення виборів по всій країні, в тому числі — на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

“Ми сподіваємося на проведення місцевих виборів на всій території України цієї осені, однак без базової безпеки та політичних передумов у народу Донбасу не буде можливості брати участь у демократичних виборах, які підлягають підтвердженню легітимною українською  владою та міжнародною спільнотою з опорою на визнані стандарти”, — зазначив він.

Міністр наголосив, що розміщення миротворчих сил ООН допомогло б забезпечити безпеку на території та  сприяло б проведенню виборів.

“Принцип безпеки в першу чергу — це логіка Мінських домовленостей — стоїть в самому центрі процесу врегулювання. Росія має негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті “нормандської четвіркою”. Тому хочу ще раз повторити, що навряд чи можна сподіватися на досягнення миру, поки 400 -кілометровий кордон між Росією і Україною залишається відкритими дверима для надходження зброї, військових з РФ. Міжнародне представництво на кордоні при наявності мандата з боку ООН могло б стати відповіддю на це питання“, — сказав Пристайко.

  • Напередодні міністр Вадим Пристайко заявив, що Україна буде наполягати на введенні миротворців не тільки на лінії зіткнення, як того хоче Російська Федерація, а на всій незаконно окупованій території Донецької та Луганської областей.
  • У вересні 2019 року міністр Вадим Пристайко заявив, що Президент України Володимир Зеленський розглядає введення миротворців на територію Донбасу тільки як “план Б” в разі, якщо Мінські домовленості “не спрацюють”.
  • У грудні п’ятий президент України Петро Порошенко дав поради нинішньому главі держави Володимиру Зеленському в контексті того, як потрібно поводитися і про що пам’ятати на переговорах у форматі “Нормандії”. Однією з них було залучення миротворчої місії ООН на Донбас.
Теги: выборы на Донбассе, Вадим Пристайко, миротворці ООН

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