Пристайко в ООН порушив питання розміщення миротворчої місії на кордоні з РФ

Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 20 лютого, проходить пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях України.

У своїй промові Пристайко заявив, що Україна розраховує на проведення виборів по всій країні, в тому числі — на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

“Ми сподіваємося на проведення місцевих виборів на всій території України цієї осені, однак без базової безпеки та політичних передумов у народу Донбасу не буде можливості брати участь у демократичних виборах, які підлягають підтвердженню легітимною українською владою та міжнародною спільнотою з опорою на визнані стандарти”, — зазначив він.

Міністр наголосив, що розміщення миротворчих сил ООН допомогло б забезпечити безпеку на території та сприяло б проведенню виборів.

“Принцип безпеки в першу чергу — це логіка Мінських домовленостей — стоїть в самому центрі процесу врегулювання. Росія має негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті “нормандської четвіркою”. Тому хочу ще раз повторити, що навряд чи можна сподіватися на досягнення миру, поки 400 -кілометровий кордон між Росією і Україною залишається відкритими дверима для надходження зброї, військових з РФ. Міжнародне представництво на кордоні при наявності мандата з боку ООН могло б стати відповіддю на це питання“, — сказав Пристайко.