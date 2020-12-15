У понеділок, 14 грудня, у тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму відбулося привласнення та продаж майна Державного концерну “Національне виробничо-аграрне об’єднання “Масандра“. У зв’язку з цим Україна буде подавати до судів та ініціювати санкції.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, на так званому “аукціоні“ відбулося відчуження “Масандри“, яка перебувала у безпосередньому віданні підконтрольній РФ окупаційної адміністрації. Набувачем окупаційна влада визнала зареєстровану у Санкт-Петербурзі компанію “Південний проєкт“, яка є дочірнім підприємством банку “Росія“.

Зазначається, що “приватизація“ концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру “аукціону“. Крім “Південного проєкту“, на “аукціон“ заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом, який складає еквівалент близько 135 доларів США.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:

ініціюватиме національні санкції;

ініціюватиме судове переслідування, в тому числі в міжнародних судах;

звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

“Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується“, – додав він.