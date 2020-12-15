Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Так, на так званому “аукціоні“ відбулося відчуження “Масандри“, яка перебувала у безпосередньому віданні підконтрольній РФ окупаційної адміністрації. Набувачем окупаційна влада визнала зареєстровану у Санкт-Петербурзі компанію “Південний проєкт“, яка є дочірнім підприємством банку “Росія“.
Зазначається, що “приватизація“ концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру “аукціону“. Крім “Південного проєкту“, на “аукціон“ заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом, який складає еквівалент близько 135 доларів США.
Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Україна вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону:
- ініціюватиме національні санкції;
- ініціюватиме судове переслідування, в тому числі в міжнародних судах;
- звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.
“Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується“, – додав він.
- 7 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію України щодо мілітаризації незаконно анексованого Кримського півострова. Не підтримали резолюцію 17 країн.