Після оголошення про ймовірне призначення головреда "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова у Міністерство оборони між сторонами стався обмін дописами у соцмережах, під час якого вони піддали критиці одна одну.

Про це повідомляють #Букви.

Днями Міністерство оборони оголосило, що пропонує Юрію Бутусову обійняти “одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага”.

Про яку саме посаду йдеться МО не повідомило, проте зазначило, що вважає журналіста небайдужою людиною з конструктивною позицією.

За кілька годин Бутусов дописом у Facebook повідомив, що приймає пропозицію міністерства. Також він також представив свою програму дій по “порятунку” Міноборони. Все це викликало чимало питань у громадськості. Проте журналіст вже наступного дня заявив, що МО перестало виходити на зв’язок із ним. “Вчора я їм був терміново потрібний, а сьогодні на фейсбук-сторінці МО про надання мені посади немає ніяких повідомлень. Тобто вчора ситуація була критичною, вони самі визнали свою нездатність без мене навести порядок в управлінні міністерством. А сьогодні ці проблеми Міноборони вже не цікавлять. Ганьба. Позорище. І привід для парламенту звернути увагу на провали в роботі МО”, — написав він. На цьому тлі Бутусов вирішив звернутися до парламентарів, аби через них достукатися до президента Володимира Зеленського, уряду та парламенту. “Прошу народних депутатів:

1. Звернутися до президента і уряду, терміново розглянути мою програму, реальну ситуацію в Міноборони, заслухати у Верховній Раді міністра Андрія Тарана і дати публічну оцінку його роботі.

2. Запросити міністра оборони Тарана і мене на комітет з оборони і нацбезпеки для доповіді про реальні проблеми МО і програму вирішення проблем. Ми повинні відповісти обидва перед народними депутатами.

3. Підтримати моє призначення на посаду, яка дозволить вирішити ті проблеми в армії, про розв’язання яких я багато разів писав, і які мене попросило вирішити Міноборони, пропонуючи роботу”, — написав журналіст.

У відповідь на це у МО заявили, що все ще чекають Бутусова на співбесіду та “засмучені його намаганням ввести громадськість в оману”. МО підтвердило наміри у четвер, 10 грудня, провести співбесіду з Бутусовим та ознайомити його з переліком вакансій, що можуть бути запропоновані йому. Відомство запевнило, що особу, яка проводитиме співбесіду з журналістом, вже визначено, і про це було проінформовано. Також міністерство розкритикувало Бутусова через його заяви. “Серед чеснот, притаманних здобувачам тих чи інших посад у органах державної влади, безумовно, має бути чесність та налаштованість на конструктив. Свідоме введення Юрієм Бутусовим громадськості в оману стосовно відсутності контакту з представниками Департаменту кадрової політики Міноборони («Министерство обороны… перестало выходить на связь») не робить йому честі”, — йдеться в повідомленні. Крім того, МО зауважило, що програма дій, запропонована Бутусовим, є демонстрацією з його боку “нерозумінням меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує”. Міністерство оголосило про наміри ознайомити його детальніше з цими питаннями. “У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України”, — додали в МО.