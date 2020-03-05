Про це повідомляється на сайті “Прямого”.
У вівторок, 3 березня, Печерський районний суд Києва своїм рішенням зобов’язав телеканал до 18 березня надати слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.
На телеканалі вважають рішення суду незаконним, а також заявляють про порушення процесуального законодавства з боку правоохоронців.
“Таку ухвалу суду телеканал вважає незаконною та необґрунтованою, та такою, що постановлена незаконним складом суду, адже належним судом для розгляду даного клопотання є Шевченківський районний суд міста Києва. ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва. Окрім того, розгляд клопотання ДБР у суді відбувався без участі представників каналу, що є грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону”, — йдеться в повідомленні.
Крім цього, на “Прямому” заявили, що документи, про які йдеться (Статут телеканалу, патенти об’єктів інтелектуальної власності, реєстр рухомого і нерухомого майна та ін.) й без того перебувають у відкритому доступі.
- Раніше Петро Порошенко звинуватив ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова в спробі рейдерського захоплення каналу “Прямий”.
- Напередодні в Мережі з’явився запис того, як в серпні слідчі Державного бюро розслідувань разом зі своїм керівником Романом Трубою обговорювали, як “склепати” справу стосовно телеканалу “Прямий”.
- Також було оприлюднено запис, на якому колишній глава Державного бюро розслідувань Роман Труба намагався правильно сформулювати прес-реліз, щоб пояснити ЗМІ, що обшуки на телеканалі “Прямий” і ексчиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов не пов’язані між собою.