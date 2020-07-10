Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Їдемо з Юлею на 208 округ на моїй рідній Чернігівщині. Щиро дякую за підтримку їй, усій команді партії “Батьківщина”, моїм однодумцям та усім учасникам флеш-мобу #заЛяшка. Разом – до перемоги!” – написав він.

Пізніше Ляшко вийшов в прямий ефір і повідомив, що вони провели зустріч в Ічні.

“У нас вибори в 208-му окрузі. Тимошенко продемонструвала велику мудрість і велику доброту свого серця, коли підтримала мене на цих виборах”, – сказав лідер Радикальної партії.

Крім того, він зазначив, вони з Тимошенко вибачилися одне перед одним та пробачили старі образи.

“Хтось з вас може зараз писати, а як же ото, коли ви один-одного називали і так далі. Все ми пам’ятаємо, у нас хороша пам’ять, як хто називав і вибачилися взаємно, тому не задавайте дурних питань. Наше об’єднання для того, щоб зупини розвал країни”, – заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко просив президента позбавити “московську зозулю” Юлію Тимошенко українського громадянства.

“Я хотів би зробити офіційну заяву: я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки – намагалася чужими руками реалізувати путінський (кремлівський) план з захоплення влади … Моїй злості немає меж … Вона взяла, зозуля московська, і використовувала старого, героя, політичного в’язня у своїх брудних кремлівських іграх “, – заявив Ляшко.