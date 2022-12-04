4 грудня друге судно з 30 тис. тонн українського зерна в межах програми Grain from Ukraine вирушило до Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Так, BC CALLISTO — друге судно в межах програми Grain from Ukraine в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, зазначили у повідомленні міністерства. Перше судно NORD VIND вчора прибуло до порту Джибуті, звідки 25 тис. тонн гуманітарної пшениці від України буде доставлено мешканцям Ефіопії.

Окрім цього, у порту Одеси завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації «зернової ініціативи» світ отримав 13 млн тонн українського продовольства.

Варто зауважити, що у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яка покликана забезпечити доставлення українського зерна до країн Африки.

Саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав: Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші.

Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine — вже близько 150 млн доларів.