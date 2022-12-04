Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Так, BC CALLISTO — друге судно в межах програми Grain from Ukraine в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, зазначили у повідомленні міністерства. Перше судно NORD VIND вчора прибуло до порту Джибуті, звідки 25 тис. тонн гуманітарної пшениці від України буде доставлено мешканцям Ефіопії.
Окрім цього, у порту Одеси завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.
За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З початку реалізації «зернової ініціативи» світ отримав 13 млн тонн українського продовольства.
Варто зауважити, що у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яка покликана забезпечити доставлення українського зерна до країн Африки.
Саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав: Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші.
Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine — вже близько 150 млн доларів.
- 16 листопада, у межах ініціативи Grain from Ukraine “зерновим коридором” вирушило судно NORD VIND із 27 тисячами тонн української пшениці для Ефіопії.
- Світові лідери G20 підтримали зусилля стосовно збереження Чорноморської зернової ініціативи. Вони виступають за це, щоб пом’якшити продовольчу безпеку, але зіткнулися з критикою через відсутність подальших дій для боротьби з голодом у світі.
- Російські загарбники викрали та вивезли з України пшениці не менш ніж на 1 мільярд доларів.