Проект постанови про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу відкликали з Верховної Ради.

Інформацію про це можна побачити на офіційному сайті парламенту.

За інформацією видання “Лівий берег“, призначення було відкликано, тому що кандидата на посаду ще не заслухали на засіданні фракції “Слуги народу“. Після прослуховування буде знову прийматися рішення про подачу призначення.

Нагадаємо, що 10 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.