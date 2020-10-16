Бюджетний комітет Верховної Ради сьогодні не зміг розглянути поправки до проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

“Засідання Бюджетного комітету, на якому повинні були затвердити поправки до проєкту держбюджету для розгляду на сесійному засіданні, скасовано через відсутність кворуму”, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що на засідання прийшли 11 членів Комітету з 36.

Гончаренко також додав, що першого читання держбюджету 20 жовтня, як це вимагає Регламент Верховної Ради, скоріше за все не буде. Таку ж інформацію опублікував і нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.