Міністр фінансів Сергій Марченко презентував народним депутатам Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Марченко назвав проєкт “бюджетом можливостей для подальшого розвитку”. За його словами, бюджет базується на програмі Кабінету Міністрів та стратегічних цілях, які визначив президент Володимир Зеленський.

Очільник Мінфіну зазначив, що проєкт бюджету грунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6 % після падіння на 4,8 %.

Інфляція прогнозується на рівні 7,3 %, а середньорічний курс – 29,1 гривні до долару США.

Марченко також назвав основні пріоритети документу:

підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень,

індексація пенсій та доплат пенсіонерам від 75 років,

забезпечення громадян доступними медичними послугами,

продовження освітньої реформи,

розвиток культури та підтримка спорту високих досягнень,

підвищення обороноздатності,

продовження проєкту “Велике будівництво”,

розвиток залізничного транспорту,

формування фінансово спроможних регіонів.

Міністр наголосив, що коштів у бюджеті достатньо для фінансування усіх пріоритетних потреб держави.

Він також додав, що доходи визначені на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів – 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету – 6 % ВВП.

“Держбюджет має бути інструментом розвитку і зростання. Саме таким і є проєкт Державного бюджету на 2021 рік”, – резюмував Марченко.