Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту прийняти законопроєкт, що передбачає заборону продажу ліків дітям.

Про це повідомили в апараті ВРУ.

Йдеться про законопроєкт №5122 “Про внесення змін до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів дітям”. Цим законопроєктом пропонується заборонити продаж (реалізацію, відпуск) аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років.

На засіданні комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування було розглянуто відповідний законопроєкт. Комітет рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом.

Під час підготовки до другого читання народними депутати внесли 18 поправок та пропозицій, із яких пропонується врахувати 10, 8 – відхилити.