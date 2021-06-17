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Прокуратура Франції вимагає для Саркозі 6 місяців ув’язнення

У Франції під час судового процесу над експрезидентом країни Ніколя Саркозі прокуратура виступила з вимогою засудити політика до 6 місяців ув’язнення.

Четвер, 17 червня 2021, 19:40

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Як сповіщалося, в травні у Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі. Його звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію. Начебто витративши на кампанію 22,5 мільйона євро Саркозі майже вдвічі перевищив норму. Для прикриття незаконних витрат була найнята PR-компанія Bygmalion, яка виставила рахунок за свої послуги не президенту, а його політичній партії.

Крім Саркозі фігурантами справи є 13 осіб. Прокуратура вимагає для них покарання від 18 місяців до 4 років позбавлення волі. Для самого Саркозі прокуратура вимагає 6 місяців реального терміну (загалом 1 рік, але пів року — умовно) та штраф в розмірі 3750 євро.

В прокуратурі акцентують на недбалому ставленні Саркозі до суду, оскільки він відвідав лише одне судове засідання.

“Ніколя Саркозі явно ні про що не шкодує, оскільки він з’явився тільки на одне слухання”, — сказала прокурор Ванесса Перре.

Теги: прокуратура, Франція, Ніколя Саркозі

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