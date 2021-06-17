Прокуратура Франції вимагає для Саркозі 6 місяців ув’язнення

Про це повідомляє французька газета Le Monde.
Як сповіщалося, в травні у Франції розпочався новий суд проти експрезидента Саркозі. Його звинувачують у порушенні законодавчого обмеження витрат на виборчу кампанію. Начебто витративши на кампанію 22,5 мільйона євро Саркозі майже вдвічі перевищив норму. Для прикриття незаконних витрат була найнята PR-компанія Bygmalion, яка виставила рахунок за свої послуги не президенту, а його політичній партії.
В прокуратурі акцентують на недбалому ставленні Саркозі до суду, оскільки він відвідав лише одне судове засідання.
“Ніколя Саркозі явно ні про що не шкодує, оскільки він з’явився тільки на одне слухання”, — сказала прокурор Ванесса Перре.
- В березні паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним в корупції і зловживанні впливом. Його засудили до трьох років позбавлення волі.