Про це повідомляє The New York Times.

У короткому листі до федерального судді, який спостерігає за переглядом матеріалів, вилучених під час обшуку вдома та офісу Джуліані минулого року, прокурори написали, що “на основі інформації, яка зараз доступна уряду, кримінальні звинувачення не висуватимуться”.

Це рішення знаменує велику перемогу колишнього особистого адвоката експрезидента Дональда Трампа. Джуліані кілька десятиліть тому очолював прокуратуру Сполучених Штатів у Південному окрузі Нью-Йорка, яка керувала розслідуванням.

“Побачивши всі докази, я зовсім не здивований”, — зазначив Роберт Костелло, адвокат Джуліані, додавши, що він “дуже вдячний” прокурорам за публічне оголошення свого рішення.

Офіс прокурора США відмовився коментувати висновки розслідування, яке було зосереджено на тому, чи Джуліані незаконно лобіював адміністрацію Трампа від імені українських посадовців, які допомагали адвокату оскаржити Джозефа Р. Байдена-молодшого, який тоді був на шляху до того, щоб стати кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Завершення справи відбулося через кілька місяців після того, як The New York Times повідомила, що Джуліані навряд чи висунуть звинувачення. Попри те, що минулого року прокурори мали достатньо доказів, щоб переконати суддю винести ухвалу про конфіскацію електронних пристроїв, вони не виявили в протоколах “переконливого доказу”, повідомляє The Times з посиланням на осіб, обізнаних у справі.

Однак юридичні проблеми Джуліані не позаду, зазначає видання. Він також зіштовхнувся з федеральними розслідуваннями та розслідуваннями штату Джорджія щодо його спроб скасувати результати виборів 2020 року від імені Трампа, а його ліцензію було призупинено в Нью-Йорку за неправдиві заяви про вибори.

Нагадаємо, що видання “Time” у 2021 році отримало з Києва стенограму розмови між представниками Офісу президента України Володимира Зеленського та Рудольфом Джуліані, яка стала початком тиску Трампа на Київ, що призвело до першої справи про його імпічмент.

Розмова 22 липня 2019 року поклала початок кампанії залякування українського керівництва, яка призвела до першого імпічменту Трампа. Тоді у розмові брали участь два помічники президента Володимира Зеленського – Андрій Єрмак та Ігор Новіков.

40-хвилинна розмова дає чіткішу картину спроб Джуліані тиснути на українців від імені Трампа. Особистий адвокат президента перемикався між завуальованими погрозами — “Будьте обережні”, — неодноразово попереджав, — і обіцянками допомогти покращити відносини України з Трампом. “Мій єдиний мотив — це не втягувати в неприємності когось, хто не заслуговує на них”, — сказав Джуліані. “Заради нашої країни та вашої країни ми [потрібно] з’ясувати всі ці факти”, – додав він. “Ми виправляємо їх і залишаємо це позаду”.

Тоді Джуліані не відповів на детальний перелік запитань щодо стенограми його розмови з українськими офіційними особами, підтримки з боку України його звільнення з адвокатури та федерального розслідування.

Через три дні після тієї розмови Трамп провів телефонну розмову з Зеленським: він попросив нового президента України “зробити послугу”, почавши розслідування відносно Байдена і його сина Хантера, який працював у раді директорів української газової компанії “Burisma”.

Влітку 2019 року Трамп вирішив заморозити допомогу Україні на суму близько 400 млн доларів, але через розголос передумав.

Розпочате у 2019 році розслідування SDNY було зосереджено на ймовірному лобіюванні Джуліані від імені українських політиків, а також на бізнес-угодах, які його соратники здійснювали в енергетичному секторі країни.

Двоє українських чиновників повідомили TIME, що вони вже обговорювали Джуліані зі слідчими SDNY. “Це було дивно”, — каже один, описуючи візит у 2019 році до їхніх офісів на Манхеттені, які Джуліані очолював до того, як став мером Нью-Йорка. “Я маю давати свідчення проти Джуліані, і [висить на стіні] у них є фотографії, на яких він потискає руки людям”.

Під час телефонної розмови з помічниками Зеленського в 2019 році Джуліані був обережним, щоб уникати прямого прохання про послугу, згідно з розшифровкою. “Я не зацікавлений у тому, щоб хтось не говорив правду або перебільшував. Справа не в політичній прихильності”, – сказав Джуліані під час розмови. Здавалося, він також чітко усвідомлював дилему, яку він створив для українців, і те, що це може змусити їх почувати. “Ви не повинні відчувати себе жахливо”, – сказав він. “Все, що нам потрібно від президента, це сказати: «Я призначаю чесного прокурора [на ці розслідування], і він розкопає докази, які зараз існують”.