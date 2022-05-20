Проросійські кіберзлочинці взяли на себе відповідальність за атаку на сайти кількох італійських установ.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Італійська влада почала розслідування після взяття відповідальності за атаку на сайти Міністерства закордонних справ Італії та Національної асоціації магістратів.

Уточнюється, що мова йде про хакерське угрупування Killnet, а саме про його “філію” під назвою “Легіон”.

Станом на 13:00 п’ятниці, 20 травня, сайт МЗС Італії ще не працював.

Італійська влада зауважує, що раніше вдалося зірвати спробу атаки вищезазначених хакерів, метою якої було завадити проведенню пісенного конкурсу “Євробачення”.

Правоохоронці зазначають, що Telegram-канали, які використовувалися для координації та планування кібератак в обох випадках були однаковими.

Відомо, що напруга між Росією та Італією зросла після багатьох років теплих відносин. У 2018 році формування дружнього до Росії уряду зробило Італію головною мішенню для спроб Москви розділити та послабити ЄС.

Завдяки прем’єру Маріо Драгі, який прийшов до влади на початку 2021 року, Італія посилила свою позицію на тлі російської агресії в Україні та підтримала санкції проти Путіна і його оточення Володимира. Італія конфіскувала майно росіян із санкціонного списку.