Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Італійський прем’єр закликав до термінового припинення вогню, щоб розпочати серйозні перемовини щодо завершення російсько-української війни.
“Дуже важливо підтримувати тиск за допомогою економічних санкцій, тому що ми повинні посадити Москву за стіл переговорів”, – наголосив він, виступаючи у у верхній палаті парламенту в Римі.
Під час промови Драгі не згадав про те, чи продовжить Італія допомагати Україні озброєнням. Відомо, що проти такої допомоги Києву виступають ключові учасники коаліції в італійському парламенті – “Рух п’яти зірок” та “Ліга”. Водночас він не підтвердив й того, що постачання озброєння більше не буде.
“Італія й надалі підтримуватиме український уряд у його зусиллях відбити вторгнення Росії. Ми будемо робити це у тісній координації з нашими європейськими партнерами”, – сказав він.
Він додав, що Італія робитиме все можливе, шоб війна в Україні закінчилась перемовинами, однак результат перемовин повинен бути таким, який влаштовуватиме Україну.
- Нагадаємо, 6 травня італійський уряд наказав поліції конфіскувати шестипалубну яхту “Шахерезада”, вартість якої становить близько 700 000 000 доларів. За даними ЗМІ, ця яхта пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним.
- Також Італія спорядила і відправила Україні 45 пожежних машин. Їх незабаром доставлять для потреб українських рятувальників.
- Раніше у міністерстві екології Італії оцінили ймовірність повної відмови від імпорту російських енергоносіїв і дійшли висновку, що це можливо реалізувати до середини 2024 року.