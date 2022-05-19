Очільник італійського уряду Маріо Драгі закликав продовжувати санкційний тиск на Росію, щоб посадити її за стіл перемовин щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Італійський прем’єр закликав до термінового припинення вогню, щоб розпочати серйозні перемовини щодо завершення російсько-української війни.

“Дуже важливо підтримувати тиск за допомогою економічних санкцій, тому що ми повинні посадити Москву за стіл переговорів”, – наголосив він, виступаючи у у верхній палаті парламенту в Римі.

Під час промови Драгі не згадав про те, чи продовжить Італія допомагати Україні озброєнням. Відомо, що проти такої допомоги Києву виступають ключові учасники коаліції в італійському парламенті – “Рух п’яти зірок” та “Ліга”. Водночас він не підтвердив й того, що постачання озброєння більше не буде.

“Італія й надалі підтримуватиме український уряд у його зусиллях відбити вторгнення Росії. Ми будемо робити це у тісній координації з нашими європейськими партнерами”, – сказав він.

Він додав, що Італія робитиме все можливе, шоб війна в Україні закінчилась перемовинами, однак результат перемовин повинен бути таким, який влаштовуватиме Україну.