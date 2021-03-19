Лідер партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко прокоментував переписку в чаті фракції з матюкливими виразами на адресу парламентарів з інших фракцій.

Про це Корнієнко заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Так, лідер фракції “СН” Давид Арахамія обговорював з одним з депутатів, як називати нардепів від “Батьківщини”, на що Арахамія відповів: “проросійськими бл**ями”.

Коментуючи листування, Корнієнко наголосив, що мова в даному випадку йде не про “Батьківщину”.

“Чому ви вирішили, що це про “Батьківщину”? Це не про “Батьківщину”. Про іншу партію, яка точно більш проросійська, ніж “Батьківщина”. Найбільш проросійська в парламенті. Ми вирішили її не називати, це фракційне рішення”, — зазначив нардеп.

При цьому Корнієнко запевняв, що опублікована переписка фракційного чату має різний контекст.

“Це ж контекст двох повідомлень. Макс Бужанський може підтвердити, що там був інший контекст”, — сказав Корнієнко.

Нардеп від “СН” Максим Бужанський, який був присутній в телестудії, підтвердив це.