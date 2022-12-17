Протягом 17 грудня російські війська завдали 5 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області.

Дві ракети типу “Онікс”, запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони.

Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

За даними військових, зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України”.

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.